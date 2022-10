Patiënte na 4 maanden vrij onder voorwaarden na gijzeling huisarts in Waregem

De 32-jarige huisarts ging op bezoek bij haar patiënte in de Pelikaanstraat in Waregem. Toen de vrouw om bepaalde medicatie vroeg, weigerde de arts die te geven. De patiënte begon daarna zichzelf te snijden met een mes en keerde zich op een bepaald moment met het mes ook tegen de huisarts. Zij werd uiteindelijk opgesloten en meer dan een uur gegijzeld. De huisarts probeerde te ontsnappen via een raam, waarbij ze gewond raakte. Daarna kreeg ze met een stok ook slagen van haar patiënte. Toch slaagde de huisarts er uiteindelijk in om de politie te verwittigen, die haar kon bevrijden. De patiënte kon zich daarna nog een tijdlang verschansen in de woning. Annick B. draaide de gaskraan in haar woning open. Het Bijzondere Bijstandsteam kwam uiteindelijk ter plaatse om de vrouw te arresteren. Dat lukte na enkele uren. Sindsdien verblijft ze in de cel. “Een psychiatrisch centrum dat de vrouw kan/wil opvangen, is niet gevonden”, aldus Bram Elyn. “Maar dankzij de juiste medicatie gaat het nu wel beter met haar. Het psychiatrisch verslag laat maar op zich wachten. Maar op voorwaarde dat ze zich ambulant laat begeleiden en geen contact neemt met de huisarts mag ze voorlopig naar huis terugkeren. Daarna is het wachten op het psychiatrisch verslag en de beslissing over doorverwijzing naar de correctionele rechtbank of een internering.”