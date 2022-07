Parkiesconcerten verwelkomt Olivia Trappeniers

Kortrijk/Harelbeke Verthé Interieurs en Korenbloem schenken 1.000 euro aan buddywer­king voor mensen met jongdemen­tie

In het kader van het event In Het Wiel van Het Ventiel schonken Verthé Interieurs in Harelbeke en vzw De Korenbloem in Kortrijk samen 1.000 euro aan Het Ventiel. Dat is een buddywerking voor mensen met jongdementie.

22 juli