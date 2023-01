Parket onderzoekt of pestgedrag mee aan basis ligt van overlijden Daan (14): “Alvast een pv voor belaging na wat er op sociale media is verschenen”

Zulte “Toen ik riep dat het genoeg was, knakte er iets in z’n hoofd”: vrouw (57) getuigt hoe narcisti­sche echtgenoot haar bijna vermoordde

Ruim 40 jaar waren ze samen, waarvan 35 jaar getrouwd, maar van een sprookjeshuwelijk was er al lang geen sprake meer. “Iedereen die hem ontmoette, zag meteen dat hij een narcistische psychopaat was, maar ik niet. Ik zat volledig in zijn macht.” Exact een jaar geleden scheelde het een haar, of N. (57) kon het niet meer navertellen. “Hij heeft mij geslagen en gestikt, tot er geen geluid meer uit mij kwam.” Voor het eerst doet ze haar verhaal. Anoniem, want de schrik voor haar ex-man, die gaat niet weg.

12 januari