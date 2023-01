Parket onderzoekt of belaging rol speelde bij overlijden tiener: “Daan werd al jaren gepest, iederéén wist dat”

WaregemHet parket zoekt uit of pestgedrag op school een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de 14-jarige Daan T. uit Waregem, die vorige week uit het leven stapte. Volgens de ouders van de jongen is dat wel het geval. “Maar de school deed er wel alles aan om hem te beschermen”, zegt de advocaat van de ouders.

De Sint-Paulussschool campus Hemelvaart in Waregem meldde vorige week donderdag met grote verslagenheid het overlijden van hun leerling Daan T. “Er zijn geen woorden voor dit grote en plotselinge verlies. In gedachten en gebed zijn we verbonden met Daan, zijn familie en al wie hem dierbaar is”, stond er te lezen.

Opsporingsonderzoek

Het parket West-Vlaanderen opende een onderzoek naar de omstandigheden van Daans overlijden: is er een verband tussen de dood van de tiener en eventueel pestgedrag? “Het gaat om een zogenaamd ‘opsporingsonderzoek’, nog geen gerechtelijk onderzoek”, zegt het parket. “Donderdag worden ook de ouders verhoord. Het onderzoek komt er op vraag van de familie en de advocaat. Op basis van wat er verscheen op sociale media heeft de politie ook een pv wegens belaging opgesteld.”

Volgens de familie ligt het pestgedrag wel degelijk aan de oorzaak van het overlijden van Daan. “Doorheen het afgelopen jaar zijn aantoonbare dingen gebeurd die duidelijk het overlijden van Daan hebben veroorzaakt”, zegt hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Hij werd gepest, en iedereen wist dat.”

Foto op sociale media

De jonge tiener werd zowel op sociale media, maar ook verbaal en fysiek op school gepest. Zo stuurde hij vorig jaar een foto naar een meisje. Maar in plaats van een foto terug te sturen, werd die foto nadien overal verspreid en had iedereen dat beeld gezien. “Dat pestgedrag was al enkele jaren aan de gang. Hij kon erover praten met zijn familie: hij had een goede band met zijn ouders. Op school voelde hij zich goed in de klas, maar op de speelplaats voelde hij zich veel minder veilig. De school deed er wel alles aan om hem te beschermen. Zo werd hij tijdens de pauzes wat afgeschermd.”

Daan leed ook aan een autismespectrumstoornis. “Daardoor was hij ook al wat kwetsbaarder dan andere jongeren. Hij was voor pesters een makkelijk doelwit. Het is intriest dat we de dag van vandaag nog met zoiets te maken moeten krijgen.”

Ingestort in het weekend

“De ouders verwijten de school niets, want zij hebben er wel een zaak van gemaakt”, zegt Vandemeulebroucke. “Ze willen vooral dat de pesters beseffen wat ze veroorzaakt hebben. En dat ze gesensibiliseerd worden of heropgevoed, zodat ze meer dan ooit begrijpen dat pesten echt niet kan. In rugbyclub Waereghem en boksclub Siam Gym in Zwevegem was hij wel graag gezien en werd hij niet gepest, dus aan hem lag het niet.”

En toch zag Daan het vorige week maandagochtend absoluut niet meer zitten om nog naar school te gaan. In het laatste weekend van de kerstvakantie, waarin hij nog naar een chirofuif ging, moet er ook iets gebeurd zijn. Maar wat precies, is niet duidelijk. De jonge tiener zou dat weekend volledig ingestort zijn, ontroostbaar.

Erehaag van rugbyploeg

Afgelopen zaterdag werd afscheid genomen van Daan in een bomvolle Sint-Jan De Doperkerk in Beveren-Leie. De urne van de tiener werd de kerk binnengedragen langs een erehaag van rugbyspelers. Een ploeggenoot nam het woord: “We zijn zo geschrokken, we voelen zoveel verdriet. Je deed altijd goed mee en was altijd positief. Je was en blijft een van ons. Onze teamgenoot, onze maat, we vergeten jou nooit. Hopelijk heb je de rust gevonden die je zocht.”

Enkele leden van Jong Karmel, een jongereninitiatief van de karmelitaanse spiritualiteit – Daan groeide op in een diepgelovig gezin – typeerden hem als een zachte, vriendelijke jongen. “Je was zo behulpzaam en attent. Je zorgde altijd voor sfeer, we hielden van jouw mopjes. Je was zorgzaam voor nieuwe deelnemers aan kampen. Je bekommerde je met enthousiasme over kleine kindjes. Het is ontzettend jammer dat we jou nooit als begeleider in ons team gaan mogen verwelkomen. Je zou het zo goed gedaan hebben, met die zachte kant van jou. Vanaf nu branden we op kamp altijd een kaarsje voor jou. Rust zacht, we vergeten jou nooit.”

Er was ook een uitgebreide delegatie van de Waregemse Sint-Paulusschool campus Hemelvaart op de uitvaart. Los van een korte mededeling op hun sociale media wenst de school niet te reageren op de tragische feiten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

