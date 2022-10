‘Park in de Straat’ in Nieuwenhove officieel ingewandeld

De school- en kerkomgeving en het Margarethapark in Nieuwenhove bij Waregem werden in het voorjaar van 2021 beter verbonden en zichtbaarder gemaakt in het straatbeeld. Het project viel in de prijzen op de Openbaargroen-awards. De toegangen van het Margarethapark zijn naar de straat toe getrokken en er is een doorsteek naar de schoolomgeving gemaakt. Wie nu in de Oblatenstraat oversteekt, kan via het park over straat wandelen. Alleen voetgangers, fietsers en hulpdiensten kunnen nog van de Nieuwenhove- naar Remi Vanmeerhaeghestraat.