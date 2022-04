Pand krijgt ook een chocolaterie, laatste panden zijn bijna ingevuld

waregemWinkelcentrum ’t Pand heeft er met chocolaterie D’Origine nog een nieuwe handelszaak bij. Stijn Declerck, die al een winkel heeft in Desselgem en in Kortrijk, opent er in augustus zijn derde winkel.

“Sinds kort heb ik een automaat in K in Kortrijk”, zegt chocolatier Stijn Declerck. “Het waren de mensen met wie ik onderhandeld heb voor die automaat, die me meteen ook het Pand in Waregem voorstelden. Het leek me wel een ideale locatie, zo pal in het centrum in Waregem. We hebben toegezegd.”

Winkelcentrum 't Pand heeft er met chocolaterie D'Origine nog een nieuwe handelszaak bij. Stijn Declerck, die al een winkel heeft in Desselgem en in Kortrijk, opent er in augustus zijn derde winkel.

Hoewel chocolaterie D’Origine met dit pand al aan een derde winkel toe is, is het in eerste instantie nog altijd een kleine familiezaak. “Mijn mama Conny Deblock staat in de winkel in Desselgem. Dat is de plaats waar alles begon. Mijn vrouw Audrey Vandendriessche en ik staan in de winkel in Kortrijk, en vanaf deze zomer ook in het pand in Waregem.”

Je kan ook workshops volgen bij D'Origine

Stijn Declerck volgde hotelschool in Ter Groene Poorte, tijdens zijn stage bij de bekende chocolaties Dominique Persoone werd Stijn pas echt verliefd op chocolade. “Het is net als bij wijn, zoals de streek van de druiven de smaak van de wijn bepaalt, bepaalt de streek van de cacao ook de smaak van de chocolade.”

Het gaat goed met de invulling van het Pand, laat schepen Kristof Chanterie weten. “Voor twee andere panden hebben we al groen licht, enkel het contract moet nog getekend worden. Het gaat om een winkelketen in een specifieke sector, en een kledijwinkel. Daarnaast zijn er al verregaande onderhandelingen voor de laatste twee panden. Het ziet er dus naar uit dat het Pand volledig ingevuld zal zijn op het moment van de opening in augustus.”

