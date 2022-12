Pakje van je Hart komt morgen naar Waregem: “Pakjes afgeven kan bij de Pakjestruck”

waregem/desselgem Organisa­tie achter Desselgem Koerse viert 100ste verjaardag met tentoon­stel­ling: “In jaren ‘30 nog zes keer een velodroom opgebouwd hier in het dorp”

Veloclub De Leiezonen, de organisatie achter onder meer Desselgem Koerse, viert dit weekend haar 100ste verjaardag. Het hele weekend kan je in woon- en zorghotel Aurélys een tentoonstelling bezoeken waarin terug wordt geblikt op de voorbije eeuw. Zoals op de velodroom die er in een ver verleden enkele jaren werd opgebouwd, of de échte start van Desselgem Koerse in 1941.

