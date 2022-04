Overvallers Maxi Zoo en Kruidvat Waregem maken deel uit van bende die verdacht wordt van tiental feiten

Toen enkele dagen voor het jaareinde in 2017 in Olsene (Zulte) een filiaal van de bank Crelan werd overvallen, onderzochten de speurders al snel of er een verband kon bestaan met de overval die een kleine twee maanden eerder werd gepleegd op dierenwinkel Maxi Zoo in Sint-Eloois-Vijve. En de overval op 10 augustus 2018 op een filiaal van Kruidvat op de Markt in Waregem trok ook de bijzondere aandacht van de speurders. Langzaam maar zeker slaagden ze erin verbanden te leggen met nog meer feiten, waaronder de overval op een kruidenierszaak langs de Rijksweg in Wielsbeke maar ook op een autogarage in Roeselare.