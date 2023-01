Ouders van Daan (14) urenlang verhoord door politie: “Onderzoek naar pesterijen op school lijkt nu echt begonnen”

WaregemDe politie heeft de ouders van Daan — de jongen van 14 die uit het leven stapte na aanhoudende pesterijen — urenlang verhoord. Daarbij deden moeder en vader hun relaas van de laatste weken en het laatste weekend met hun zoon. Het is de eerste stap in een onderzoek dat wellicht nog even zal duren. Zo is er veel onduidelijkheid over een foto van Daan die op school rondging en een incident op een fuif in het weekend voor zijn dood.