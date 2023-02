Organisator Waregemse Metal Days overtuigd dat eerste editie dit jaar kan doorgaan: “Nog geen exacte datum maar het zal in het eerste deel van december zijn”

Metalfans die een ticket kochten voor de eerste editie van de Waregemse Metal Days (WMD) hebben nog weinig hoop dat het festival effectief ooit zal doorgaan. Ondertussen is zelfs de Facebookpagina ‘Wij willen ons geld terug van de Waregemse Metal Days’ aangemaakt. Velen vroegen ondertussen ook al hun geld terug, maar die terugbetaling werd begin dit jaar ingetrokken, tot ergernis van de festivalgangers. “We deden dit omdat we nu wél zeker zijn dat ons festival eindelijk voor het eerst zal kunnen doorgaan”, zegt organisator Erik De Ridder, ook de man achter het W-Festival in Oostende. “Ik begrijp de teleurstelling en frustratie bij iedereen die enkele jaren geleden een ticket heeft gekocht. Maar ik kan je verzekeren dat het festival dit jaar wel degelijk zal doorgaan. Al is het maar omdat veel bands al betaald zijn en zij ons natuurlijk nog een prestatie vergoed zijn.”

Covid en failliete ticket provider

Het festival zou normaal in december 2020 voor het eerst hebben moeten doorgaan. “Maar toen waren de coronamaatregelen van kracht, net zoals in 2021”, vertelt Erik De Ridder. “Vorig jaar ging onze ticket provider failliet, een Engels bedrijf. Daardoor konden we het festival vorig jaar helaas ook niet laten doorgaan.” Maar De Ridder is positief. “2023 wordt ons jaar, zoveel is zeker. Tenzij er opnieuw een pandemie uitbreekt of er dichter bij huis een oorlog uitbreekt natuurlijk. Maar daar gaan we niet van uit.” Een precieze datum heeft de organisator nog niet. “Ik kan wel zeggen dat het in een weekend in het eerste deel van december zal zijn.” Iedereen die al tickets heeft gekocht, het gaat om zo’n 4.000 entries, kunnen ook gratis binnen. “Als compensatie hebben we de verkochte dagtickets al omgezet naar een meerdaags ticket. Je kan die dagen opgebruiken over een periode van drie jaar. We doen dit omdat festivalgangers soms een ticket kopen om één specifieke band te zien. Het kan natuurlijk zijn dat die band dit jaar er nog niet zal zijn.”