Oppositiefractie N-VA Open Vld kaart onder meer stroeve mobiliteit aan in verkiezingsfolder

“Ondanks het mobiliteitsplan, staat Waregem nog steeds stil”, zegt fractieleider Michiel Vandewalle. “Een fietsstraat hoort niet thuis op de ring, en toch is de Noorderlaan er één. Verkeer op de ring moet vlot gaan, om te vermijden dat automobilisten een snellere weg zoeken binnen in het centrum. Ook de beslissing om de J. Duthoystraat en de H. Lebbestraat éénrichtingsstraten te maken, is geen goeie gebleken. Hierdoor werden sommige handelszaken nog amper bereikbaar en is er nu file in de Vennestraat. Wij zouden voorstellen om de H. lebbestraat in te rijden en de Lebbestraat uit te rijden, hierdoor kunnen we een voorsorteerstrook maken op de Duthoystraat. Ook pleiten we voor méér Shop & Go-plaatsen, van een uur in plaats van een half uur.”