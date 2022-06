Oppositie gebruikt resultaten VeloVeilig om vraag ‘van fietsveiligheid nu eindelijk eens een prioriteit te maken’ kracht bij te zetten

Uit die bevraging, waarbij lezers zelf fietsknelpunten konden signaleren, bleek dat 83% van de respondenten vindt dat er te weinig geïnvesteerd wordt in fietspaden in Waregem. Amper 17% vindt dat Waregem een veilige stad is voor jonge fietsers.

“Dat lijkt me duidelijk”, zegt Wemel. “Er werden ook 133 gevaarlijke fietspunten aangeduid in Waregem centrum en deelgemeenten. En wat blijkt het gevaarlijke punt met het grootst aantal stemmen? De nieuw aangelegde bocht op de Markt, waar ik vorige gemeenteraad trouwens nog naar verwees. Dat punt is nieuw aangelegd… Dan moet je je als stad toch kapot schamen?”

Volledig scherm Werken Franklin Rooseveltlaan © Henk Deleu

“De andere 132 punten zijn minstens even interessant om onder de loep te nemen”, zegt Wemel. “Het is een nagel waar we met onze fractie al geruime tijd op kloppen. En wij zijn niet de enige die op deze nagel kloppen. In het meest recente fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde haalt Waregem een 56e plaats op 63 gemeenten. Uit jullie eigen participatieproject ‘Denk mee met Waregem’ in 2019 kwam een betere fietsinfrastructuur als topprioriteit naar boven. Het was bovendien de topprioriteit in jullie verkiezingsprogramma van 2018. Welke gevaarlijke verkeers- en fietspunten worden op korte termijn aangepakt? Welke acties wil het stadsbestuur bijkomend ondernemen om onze inwoners veiliger en meer te laten fietsen in onze stad?”

“Laat dit nog maar eens een wake-up call zijn”, sloot Laporte zich aan. “Hoe en wanneer gaat het schepencollege de fiets nu eindelijk meer centraal plaatsen, werk maken van de schoolbereikbaarheidskaarten en de gevaarlijke punten en slechte fietspaden aanpakken?”

Volledig scherm Dries Demuytere, Brent Verbeke, Simon Wemel en Johannes Heremans van Groen Waregem bij een actie in 2020 om aandacht te vragen voor veilige schoolomgevingen. https://www.hln.be/waregem/groen-vraagt-met-straattekeningen-aandacht-voor-veilige-schoolomgevingen~a1ce63c5/ © RV

“Van die 133 gemelde gevaarlijke punten zijn er heel wat knelpunten onterecht en niet objectief”, antwoordde schepen Philip Himpe (CD&V). Zo staat de parking van de Okay er tussen. Ook staan er meerdere knelpunten in woonwijken aangegeven. Het is een utopie om te denken dat we in de toekomst alle straten in Waregem kunnen voorzien van fietspaden. Dat zijn onnodige investeringen in straten waar gemengd verkeerd perfect verkeersveilig kan verlopen. We gaan de objectieve knelpunten verder onderzoeken en bestuderen.”

De kritiek dat de fietser niet centraal plaatst, is onterecht volgens schepen Himpe (CD&V). Hij somde meteen een hele reeks projecten op van dossiers in voorbereiding waar het fietsen een belangrijk aandachtspunt is, zo’n 24 in totaal. Onder andere: de aanleg van een fietspad langs de Zuiderlaan tussen de Verbindingsweg en de Meerstraat, de heraanleg van de Franklin Rooseveltlaan met ontdubbelde fietspaden, de heraanleg van de parking in de Koekoekstraat met verkeersveilige voet-en fietsweg rond de parking, de heraanleg van de parking in de Meersstraat met een verkeersveilige voet-en fietsweg van de Meersstraat naar het Pand, enz. “Ik denk dat er weinig steden en gemeenten zijn die zo een grote lijst van werken op de planning hebben staan.”

Hieronder vind je de totale opsomming van de schepen:

- de aanleg van een fietspad langs de Zuiderlaan tussen de Verbindingsweg en de Meerstraat

- de heraanleg van de Franklin Rooseveltlaan met ontdubbelde fietspaden

- de heraanleg van de parking in de Koekoekstraat met verkeersveilige voet-en fietsweg rond de parking

- de heraanleg van de parking in de Meersstraat met een verkeersveilige voet-en fietsweg van de Meersstraat naar het Pand

- beveiligen van de oversteek tussen de 2 trage wegen langs beide kanten van de Koekoekstraat

- aanleg van de nieuwe toegangspoort tot de Hippodroom met voet-en fietsweg die langs de Zuiderlaan tot aan de Damweg zal lopen

- heraanleg van de fietspaden in de Sprietestraat

- heraanleg van de fietspaden in de Wortegemseweg

- aanleg van de trage weg tussen de Grote Heerweg en Beveren-Trakel

- aanleg van een trage weg van de Grote Heerweg door De Mote naar de Liebaardstraat

- aanleg van nieuwe fietspaden in de Flanders-Fieldweg

- aanleg van nieuwe fietspaden in de Vichtseweg op de grens met Anzegem met beveiligde fietsoversteek

- studiedossier voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen langs de Schoendalestraat tussen Sint-Eloois-Vijve en Desselgem

- fietsveilige oversteek aan het kerkhof in Nieuwenhove

(in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie of de Vlaamse Waterweg)

- aanleg van nieuwe fietspaden langs de Vijfseweg

- aanleg van nieuwe ontdubbelde fietspaden langs de Anzegemseweg

- aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kruishoutemseweg tot in Kruisem

- heraanleg van de N43 met veilige fietspaden

-fietserbrug E17 met vernieuwe fietspaden in de Keizerstraat

- aanleg van een fietspad langs de Maalbeek vanaf de Industrielaan tot aan de watermolen in Anzegem

- ontwerpstudie voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Desselgemseweg en Waregemstraat

- ontwerpstudie voor de aanleg van de fietssnelweg F7 langs de spoorweg

- aanleg van een fietsersbrug over de Leie in Beveren-Leie

-studie voor de aanleg van een fietspad langs de oude leiearm in Sint-Eloois-Vijve