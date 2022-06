Opbouw dancefestival Hype’O Dream gestart: 25.000 bezoekers verwacht voor twee festivaldagen

waregemOp de festivalweide aan de Weymeerschen in Waregem is de opbouw begonnen voor het dancefestival Hype’O Dream. Het wordt voor het eerst een tweedaags festival, mét kampeermogelijkheden. De NMBS legt een nachttrein in, de organisatie zorgt voor bussen richting Oost-Vlaanderen. “We hopen op zo’n 25.000 bezoekers”, klinkt het bij de organisatie.

Volledig scherm © Henk Deleu

Het belooft een topfeestje te worden, op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli. Dancefestival Hype’O Dream is voor het eerst een tweedaagse, en dus wordt er op vrijdag al gevierd. “Op vrijdag is er de openingsavond en dan nemen we de helft van het terrein in gebruik”, zeggen mede-organisatoren Samuel Vanryckeghem en Frederik Balcaen. “Op vrijdag zijn er twee stages, de main stage en de party stage, en een vip-deck naast de mainstage.”

Volledig scherm De organisatie verwacht 25.000 bezoekers verspreid over de twee festivaldagen. © Henk Deleu

“Op zaterdag draaien we op volle kracht: met maar liefst zes podia. Naast de mainstage (met een vipdeck) en partystage van op vrijdag, is er nog de retrostage (ook met een vipdeck), een R&B stage/fantasy stage en de afgebakende Encorevillage met de Wet Dream-stage met deep house en de IMPKT-stage met pure techno. Met Encorevillage willen we inspelen op het feit dat deze genres ook steeds meer mainstream worden. Als je het aparte vip-village met een eigen stage meetelt, komen we zaterdag zelfs op 7 stages. ”

Er is voor het eerst een camping, net op de grens met Zulte even verderop. “Daar is er plaats voor 1500 kampeerders. De festivalcamping is uitgerust met een bar, foodtruck, barbecuezone, toiletten, douches, sportfaciliteiten, enz.”

Volledig scherm Op de festivalweide aan de Weymeerschen in Waregem is de opbouw begonnen voor het dancefestival Hype’O Dream. © Joyce Mesdag

De stad steunt ook nu weer het festival Hype’O Dream, met logistieke ondersteuning, de opmaak van het veiligheidsboek en de nodige vergunningen, en het gebruik van de festivalweide. “We hebben ook de steun opgetrokken vanuit de stad naar 25.000 euro”, zegt schepen Pietro Iacopucci. “Omdat dancefestival Hype’O Dream voor de stad Waregem toch ook voor mooie citymarketing zorgt.”

Op de laatste zorgeloze editie in 2019 waren er 22.000 bezoekers. “We hopen om dit jaar 25.000 bezoekers te hebben verspreid over de twee dagen. We zijn er de voorbije acht edities telkens in geslaagd om te groeien, als we die 25.000 bezoekers halen, zou dit voor ons opnieuw een groei betekenen. Evident is dat niet: we horen overal signalen uit de eventsector dat het feit dat het leven duurder wordt, toch een impact heeft op bezoekersaantallen.”

Volledig scherm Op de festivalweide aan de Weymeerschen in Waregem is de opbouw begonnen voor het dancefestival Hype’O Dream. Het festival werd vanavond voorgesteld, door de organisatie samen met het stadsbestuur. © Joyce Mesdag

Ook een bezoek aan Hype’O Dream wordt duurder. “We kunnen daar niet onderuit: dat ook voor ons alles duurder wordt, moeten we voor een stuk doorrekenen aan onze bezoekers. We doen dat niet graag, maar het is een noodzakelijke ingreep willen we de toekomst van ons festival niet hypothekeren. Maar we blijven betaalbaar. Tickets kostten bij de eerste waves 30 euro voor de vrijdag en 55 euro voor de zaterdag. Voor een pintje betaal je 3,12 euro. Ook weer schappelijk: nergens zal je op een festival dezer dagen nog pintjes vinden onder de 3 euro.”

Cash for trash

Maar wie het goedkoper wil maken, kán dat, door bekertjes in te zamelen. “We werken dit jaar voor het eerst met een ‘cash for trash’-concept. Wie 20 bekertjes opraapt en binnenbrengt, krijgt er één pintje of frisdrank voor terug. We gaan ervan uit dat vooral jongeren hier toch wel dankbaar gebruik van zullen maken. Dat zorgt er niet alleen voor dat ons festivalterrein er tijdens het festival zelf netter zal bijliggen: het verkleint ook de afvalberg. Ingezamelde bekers kunnen in de PMD, terwijl ze vanop de grond bij de opkuis achteraf in het restafval belanden.”

Nog een andere inspanning voor duurzaamheid: Hype’O Dream wordt volledig cashless. “We vermijden daarmee alle plastic jetons. Elke bezoeker krijgt een polsbandje met een QR-code waarop hij geld kan zetten via Payconiq. Géén ellenlange rijen aan de kassa’s dus om jetons te kopen.” Daarnaast komen er ook zonnepanelen waarmee de opbouw van stroom wordt voorzien. Ook de camping zal op die zonnepanelen draaien. “Tijdens het festival zelf hebben we ook nog traditionele stroom, omdat we dan met piekmomenten zitten.”

Buren

De buren worden enkele dagen voor het festival op de site uitgenodigd voor een hapje en een drankje en een rondleiding. “We vinden het belangrijk dat we een goeie band onderhouden met onze buren. Overlast helemaal uitsluiten, dat kan natuurlijk niet. Maar we proberen die zo veel mogelijk te beperken. Zo hebben we de stages wat verder van de straat weg gezet, omdat er bij de vorige editie confetti en dergelijke in de tuinen van de buurtbewoners is gewaaid.” “Geluidsoverlast zal er uiteraard onvermijdelijk zijn”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. “Maar de klachten vallen mee: mensen weten dat het festival stopt om 1 uur, en dat stemt hen wel gerust.”

De NMBS legt een nachttrein in, die om 1.30u richting Kortrijk rijdt, en van daaruit richting Brugge en Poperinge. De organisatie zorgt op hetzelfde tijdstip ook voor bussen richting Oost-Vlaanderen.

