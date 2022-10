Op- en afrittencomplex Waregem opnieuw open: “Eerste ‘vlecht’ in België”

waregemHet op- en afrittencomplex in Waregem, de zogenaamde ‘vlecht’, is sinds vanmorgen 9 uur opengesteld voor alle verkeer. Het systeem van de ‘Diverging Diamond Interchange’ wordt vooral in de Verenigde Staten toegepast. De Vlecht van Waregem is de eerste in België. Het idee kwam van ‘doodgewone’ burger Robin Demey uit Ieper.

“In februari startte een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van ‘De Vlecht’ in Waregem. Nu, midden oktober, zijn de werken klaar en wordt het op- en afrittencomplex aan de E17 opnieuw opengesteld”, zegt minister Lydia Peeters. “Door te kiezen voor ‘De Vlecht’ op dit belangrijk knooppunt langs de E17, zorgen we dat autoverkeer op de afritten van de snelweg vlotter en veiliger kan verlopen. Dit innovatief ontwerp vermijdt files op de Expresweg en de E17 én vermindert conflicten.”

Volledig scherm De Vlecht in Waregem is open © Henk Deleu

“De opening van De Vlecht is een groot pluspunt voor Waregem en omstreken”, zegt schepen Philip Himpe. “Inwoners, pendelaars en transporteurs kunnen onze stad weer bereiken via de gekende weg én bovendien kan dit vanaf nu op een vlottere manier. We kunnen alleen maar blij zijn met dit project, het moet de verkeersafwikkeling rond de E17 een stuk eenvoudiger maken.”

Weghelft

Verkeer op de Expresweg wordt vóór de brug over de E17 naar de andere weghelft geleid. Achter de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen weer op zijn weghelft rijdt. Met deze techniek komt autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegen in plaats van twee. Met behulp van wegmarkeringen, landschapselementen (bermen met beplanting, vangrails ...) en portieken met signalisatie en verkeerslichten wordt ervoor gezorgd dat weggebruikers probleemloos de Vlecht kunnen gebruiken.

Het was de Ieperse burger Robin Demey die het idee destijds lanceerde. Robin had gelezen dat AWV een studie zou laten uitvoeren rond de aanleg van dit kruispunt. “Het Amerikaans concept leek me echt iets voor hier in Waregem. Het probleem hier is dat het verkeer te vaak moet kruisen en er dus te veel verkeerslichten zijn. Met zo’n vlecht heb je minder verkeerslichten en dus minder problemen.”

Het ontwerp van De Vlecht is veiliger en vlotter voor autoverkeer. Om de verkeerssituatie voor fietsers veilig in te richten, is er geen ruimte voor fietspaden of oversteekplaatsen. Er komt daarom een apart fietstraject via de Flanders-Fieldweg, met een fietsbrug tussen de Kalkhoevestraat en Keizerstraat. De studie voor die fietsbrug start in 2023 op. Tot de nieuwe fietsbrug er ligt, rijden fietsers om via de Wortegemseweg.

Volledig scherm De Vlecht in Waregem is open © AWV

Volledig scherm De Vlecht in Waregem is open © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.