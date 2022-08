Op- en afrittencomplex van Waregem niet op tijd klaar voor Waregem Koerse

Dat werd verteld op een persmoment rond Waregem Koerse vanavond. Bezoekers die van Gent komen, zullen dus in Kruishoutem moeten afrijden. Bezoekers die van Kortrijk komen, kunnen afrijden in Waregem, maar zullen wel een omleiding moeten volgen via de Industrielaan, Wortegemseweg en het Amerikaans kerkhof.

“De vlecht zal zo goed als klaar zijn, maar de verkeerslichten komen er niet meer op tijd”, zegt Jean-Pierre Caenepeel. “Er wordt wel een strook voorzien voor mocht er iets gebeuren, zodat de hulpdiensten snel in en uit Waregem kunnen rijden. Maar het gewone verkeer kan er dus niet langs. Of dat veel overlast met zich mee zal brengen, zullen we moeten ondervinden. Maar we vermoeden dat het nog zal meevallen. De vips worden sowieso al afgeleid via Kruishoutem, dat is andere jaren ook zo. Ook andere jaren is het van op de autosnelweg aanschuiven op het piekmoment tussen 12u en 14u, dat zal dit jaar niet anders zijn. De politie zal alles in goede banen leiden.”