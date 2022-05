Ook Twice as Nice en Sportline openen in Het Pand

waregem Eerste naam bekend voor Waregem Koerse Feesten: Metejoor komt naar Waregem Koerse Music

Er is zowaar al een eerste naam bekend voor Waregem Koerse Music: Metejoor komt langs op 29 augustus. Voor de rest is nog maar heel weinig bekend over de Waregem Koerse Feesten. Doordat Metejoor op zijn Facebookpagina zijn optredens voor deze zomer bekendmaakte, weten we dus wel al dat hij ook langskomt naar Waregem.

4 mei