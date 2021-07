Ook Summer Bash annuleert reizen naar Spanje deze week: 13 jongeren testten positief

Vanmorgen raakte bekend dat zeven jongeren uit het Waregemse met corona besmet zijn teruggekeerd van vakantie in het Spaanse Lloret de Mar. Naar aanleiding daarvan besliste de reisorganisatie om alle jongeren die op dit moment via hen op vakantie zijn in Spanje te onderwerpen aan een sneltest.

Van de 228 geteste jongeren testten 13 jongeren positief. “Het gaat om een groepje van vijf dat op vakantie was in Malgrat de Mar, en een groepje van 8 in Calella”, zegt woordvoerder van Summer Bash Jordy S’Jongers.

Volledig scherm Vanmiddag werden alle 228 jongeren getest. © Summer Bash

De jongeren worden nu in een aparte villa in Lloret de Mar opgevangen tot ze negatief zijn en terug naar huis kunnen. “Op onze kosten”, aldus de woordvoerder. “Intussen hebben we beslist om alle reizen die deze week richting Spanje gingen, te annuleren. Er zouden 120 jongeren vertrekken, die zijn op de hoogte gebracht. Ze kunnen kiezen om hun geld terug te krijgen, of om hun reis naar een latere datum te verschuiven. We overleggen nu wat we met de reizen de komende weken zullen doen.”