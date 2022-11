Onze regio valt in de prijzen bij Gault&Millau: Castor stijgt nóg een half puntje naar 17/20, Table d’Amis is terug van weggeweest, met opnieuw 15/20

“Die erkenningen zijn eigenlijk maar bijzaak”, zei Maarten afgelopen weekend in onze krant . “Niet dat we er niet erkentelijk voor zijn, dat zeker niet. We zijn elke keer écht blij met de bekroning. Maar ze vormen niet onze drijfveer. Ons best doen, doen wat we graag doen en waar we goed in zijn, en onszelf tot het uiterste drijven. En dan volgen de erkenningen normaal vanzelf.” Hij zal content naar huis keren straks.

Krijgen dezelfde score: Hostellerie St-Nicolas (16) in Ieper, L’Envie (16) in Sint-Denijs, Marcus (15) in Deerlijk, Taste and Colours (15) in Kortrijk, Pegasus (14,5) in Poperinge, La Cravache (14) in Rekkem, Va et Vient (14), ViER (14) en Saint-Christophe (13) in Kortrijk, Rebelle (15), Het Vliegend Tapijt (14) en Vol-Ver (14) in Marke, Culinair (14), EnFaim (13) in Lauwe, Argendael (13,5) in Bellegem, Improviste by David Selen (13), Robuust (13), bistro Berto (12) en Hobo’s (12) in Waregem, De Gullegember (13) in Gullegem, Vinke (13) in Westouter, bistro Lin’eau (13) in Wielsbeke, Hula (12) in Heule, Bacon (13) in Ieper, Découverte (13,5) in Ieper,, d’Oude Burcht (12) in Kortrijk, Het Bourgondisch Kruis (14) in Kuurne en Terminus (13) in Watou.