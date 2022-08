Onthaalmoeder meldt dat er ‘vergif in de tuin gegooid werd’ en sluit crèche plotsklaps: “Zeer vreemd dat we haar sindsdien niet meer kunnen bereiken”

West-Vlaanderen OVERZICHT. Waar kan je in openlucht zwemmen in West-Vlaanderen?

De hittegolf is nog steeds in het land. Verwacht wordt dat iedereen dan op zoek gaat naar wat verkoeling. Dat kan bijvoorbeeld met een frisse duik in het zwembad. Maar waar kan of mag je nog zwemmen in West-Vlaanderen? Onze redactie lijst acht openbare zwemplekken op waar je welkom bent om even aan de hitte te ontsnappen.

13 augustus