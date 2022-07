Nultolerantie bij Essevee voor drugs, vuurwerk en geweld bij start nieuw voetbalseizoen: “Extra inzetten op positieve beleving in en rond het stadion.”

Komend weekend al start het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Voor SV Zulte Waregem gebeurt dat zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Seraing. “De bal rolt opnieuw, en voetbal moet een feest zijn”, klinkt het bij de club. “Jammer genoeg is dat niet altijd zo. Maar we willen inzetten op een positieve beleving rond Essevee.” Daarom bundelen de club, de stad en de politiezone Mira de krachten. “Een bezoek aan de Elindus Arena moet een fijne ervaring zijn”, aldus Miguel De Ruyck. “Loopt het toch eens fout, dan zullen supporters voortaan terecht kunnen op een online meldpunt om problemen te melden. Op die manier willen we sneller kunnen inspelen op hun verzuchtingen. Dat kan gaan van gebrek aan sanitair, over problemen met de drankkaart of de toegankelijkheid van de tribuneplaatsen,… Daarnaast zal Essevee inzetten op de bijscholing van alle medewerkers. Dat gaat van jaarlijkse bijscholingen en opleidingen voor stewards tot een tapcursus voor barmedewerkers. Bedoeling is nog meer bij te dragen aan een aangename en vriendelijke sfeer.