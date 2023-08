Nu ook een groot zinkgat op pechstrook E17 in Waregem

Het metersgrote zinkgat in Tielt is nog maar net hersteld of er duikt al opnieuw een metersgroot zinkgat op. Deze keer langs de E17 tussen Waregem en Deerlijk in de richting van Kortrijk. Het zinkgat ontstond ter hoogte van de pechstrook, maar het zinkgat breidt zich ook verder uit tot onder de rechterrijstrook. Het zinkgat werd woensdag ontdekt. Hoe het zinkgat kon ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. Op de plaats van het zinkgat loopt de ingebuisde Mannebeek onder de autosnelweg door. Vermoedelijk is de die buis gedeeltelijk rot waardoor er water is vrijgekomen en daardoor aarde is onder de autosnelweg is weggespoeld.