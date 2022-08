Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug op zijn plaats: “Geen alledaagse operatie”

De afgelopen maanden werd de nieuwe fiets- en voetgangersbrug voorbereid bij staalconstructeur Aelterman in Gent. Daar werd vorige week de brug in drie delen op pontons geplaatst en over water naar haar definitieve locatie gevaren: Beveren-Trakel in Waregem en de Oude Leiearm in Ooigem bij Wielsbeke. Zaterdag werden de brugdelen op hun plaats gelegd. De werken namen zo’n 20 uur in beslag voor een brug van zo’n 55 meter en met een gewicht van 100 ton. “Het was in ieder geval geen alledaagse operatie”, zegt Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg. “Met de nodige precisie werden de 3 brugdelen geplaatst. De nieuwe brug wordt een stalen S-vormige brug. Nu alles op zijn plaats ligt, is de laatste rechte lijn naar de oplevering ingezet. Volgens plan moeten de eerste voetgangers en fietsers begin volgend jaar de nieuw brug over.”