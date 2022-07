Nieuwe Delhaizewinkel gaat op 12 juli open, met artiesten “van de bovenste plank”

sint-eloois-vijveDe nieuwe Delhaize in Sint-Eloois-Vijve opent op 12 juli. Dat gebeurt met een groot openingsfeest, met een hapje en drankje, animatie en optredens. “Er komen straffe artiesten en iedereen is welkom”, zegt Tom Dewitte.

De familie Dewitte, die ook eigenaar is van de AD Delhaize in Deinze, startte vorig jaar met de bouw van een nieuwe winkel, vlak naast de huidige AD Delhaize. “Die was verouderd en te klein geworden”, zegt Dewitte. “De winkel was 1.400 vierkante meter en we gaan nu naar 3.800 vierkante meter.”

Onder de nieuwe AD Delhaize is er een ondergrondse parking voor 110 wagens, een beslissing die deels door de stad is opgelegd, maar ook genomen is omdat er dan zeker voldoende parkeerplaatsen zouden zijn op de site.

De oude winkel sloot deze week, momenteel wordt alles verhuisd naar de nieuwe winkel. “Op 12 juli organiseren we om 18.30 uur een feestelijke opening. We zorgen voor hapjes en drankjes, animatie voor de kinderen en optredens. De artiesten geven we nog niet prijs, maar we kunnen wel zeggen dat het artiesten zijn van de bovenste plank, die al lang meedraaien.”

In een deel van de huidige AD Delhaize komt een Yess!-vestiging, een non-fooddiscountwinkel die de concurrentie aangaat met onder andere Action.

Boven de nieuwe AD Delhaize komt een bowling. Die zaak gaat dit najaar open.

