Nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem opnieuw open: “De Munkenbrug slaat letterlijk en figuurlijk weer een brug tussen twee bevriende gemeenten”

Fietsers en voetgangers kunnen sinds midden maart al gebruik maken van de nieuwe Munkenbrug, maar nu mogen ook wagens en andere voertuigen de brug opnieuw over. “Het is een prachtige brug geworden die het kanaal bevaren en oversteken voor iedereen comfortabeler en veiliger maakt”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). “De werken aan de brug maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Schepen kunnen vlot passeren dankzij een doorvaarthoogte van zeven meter, waardoor drielaags containervervoer in de toekomst mogelijk zal zijn. Fietsers en voetgangers beschikken over een afgescheiden fiets- en voetpad met een hellingspercentage van slechts 4 procent.”

Monniken

Onder het brug is een vlotte verbinding gecreëerd met het jaagpad. De nieuwe brug is een stalen boogbrug van 99 meter lang en 19 meter breed. Stad Waregem en gemeente Wielsbeke hebben gekozen om de nieuwe brug de naam ‘Munkenbrug’ te geven. ‘Munken’ verwijst naar de monniken die gedurende 10 eeuwen in het Munkenhof of het Hof van de (Gentse) Sint-Pietersabdij van Desselgem woonden, in een bocht van de oude Leie-arm. De monniken richtten de grote hofstede in als bestuurscentrum voor hun bezittingen in de regio. De aanwezigheid van de monniken zorgde er ook voor dat men in de volksmond meer en meer ging spreken van ‘Goed ter Munken’, ‘het Munkengoed’ of ‘het Munkenhof’. “De Munkenbrug slaat letterlijk en figuurlijk weer een brug tussen twee bevriende gemeentes”, klinkt het aan beide kanten van de brug.