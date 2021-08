Niet-gevaccineerden volgen match van hun ploeg in apart vak: “Een mooie oplossing die de club heeft voorgesteld”

waregem Ook Waregemse woonzorg­cen­tra kunnen voortaan studenten inzetten dankzij platform Liocare

4 augustus Kortrijkzaan Mathieu Nijs breidt zijn platform Liocare, waarmee studenten zorg- en verpleegkunde aan woonzorgcentra worden gekoppeld, naar Waregem. Studenten die in hun vrije tijd in regio Waregem willen bijspringen in woonzorgcentra die tijdelijk onderbemand zijn, mogen zich melden via de site.