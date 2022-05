Negen weekends lang kan je iets drinken op pop-up Kaffee Libertee bij industriezone

Harelbeke/Middelkerke “Alcohol­slot? Niet voor mij”: bestuurder (44) alwéér betrapt, met 3 promille

Een 44-jarige man uit Middelkerke mag met onmiddellijke ingang niet meer rijden, nadat hij eens te meer dronken achter het stuur is betrapt, dit keer in Harelbeke. Dat hij geen alcoholslot had laten installeren, wat nochtans moest, viel allerminst in goede aarde bij de rechter.

2 mei