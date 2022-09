Neem zondag op Open Bedrijvendag een kijkje in het nieuwe politiehuis in Waregem: “Ga over de kop in onze tuimelwagen of ervaar hoe het is om dronken te rijden”

Anzegem / Zwevegem Man mastur­beert in auto in zicht van voorbij­fiet­sen­de vrouw: “Klopt niet, ik had buikkram­pen”

Een 45-jarige man uit Anzegem riskeert vier maanden cel omdat hij zichzelf zou hebben zitten masturberen in zijn auto in Zwevegem. En dat terwijl hij traag naast een fietsende vrouw ging rijden en haar grijnzend aankeek. “Hij had zijn broek wat open gezet want hij had last buikkrampen”, pleitte zijn advocaat.

21 september