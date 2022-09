Neem zondag een kijkje in het nieuwe politiehuis op Open Bedrijvendag in Waregem

Waregem/Zwevegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/AnzegemHet nieuwe centrale gebouw van de politiezone Mira in Waregem is dan wel al bijna 2 jaar in gebruik, op zondag 2 oktober krijgt het grote publiek de kans om er een kijkje te nemen op de Open Bedrijvendag. Er zijn infostanden, demo’s maar ook een heus politiedorp met drones, snelle interventievoertuigen, politiepaarden, een tuimelwagen,…

Het nieuwe gebouw in de buurt van de autosnelweg E17 langs de Kalkhoevestraat verving eind 2020 al het vroegere politiecommissariaat onder het stadhuis van Waregem. Het biedt plaats aan zo’n 200 personeelsleden. Het nieuwe politiehuis is uitgerust met de modernste technologie en aangepast aan de recentste wetgeving. Zo zijn er 5 cellen die aan de Europese normen voldoen om iemand 48 uur op te sluiten, een grote collectieve cel met ruimte voor 25 personen en een buitenruimte om een gearresteerde persoon wat frisse lucht te gunnen, een refter, een commandoroom met videowall en een polyvalente ruimte die dienst kan doen als trainingsruimte. De vergader- en werkruimtes zijn modulair en kunnen volgens de noden in grotere of kleinere ruimtes ingedeeld worden. Zo ook de bistro met buitenterras waar het personeel kan samenkomen, iets kan drinken of een maaltijd nuttigen. Daarnaast zijn er ook gewone verhoorlokalen, verhoorlokalen voor Salduzoverleg met advocaten, videoverhoorlokalen voor minderjarigen of daders/slachtoffers van seksuele misdrijven,…

Driedaagse

Corona en de beperkingen staken een stokje voor de officiële opening maar die vindt nu vrijdag plaats. Zaterdag staat in het teken van het personeel van de politiezone. Van 13 tot 14 uur worden de gepensioneerde personeelsleden rondgeleid door medewerkers van de vriendenkring ’t Mierke. Vanaf 15 uur start de gezinsdag waarbij alle personeelsleden de kans krijgen om in een informele sfeer hun werkplek aan hun gezinsleden te tonen. Er zijn eet- en drankstandjes en voor de kleinsten is animatie voorzien. Zondag 2 oktober is dan de open bedrijven dag met Waregem als hotspot. Als deelnemer opent ook de PZ MIRA tussen 10 en 17 uur haar deuren voor het grote publiek.

Politiedorp

In het gebouw worden door middel van infostanden, didactisch materiaal, interactieve activiteiten en demo’s de verschillende basisfunctionaliteiten binnen de zone toegelicht. Studenten van het 7° jaar integrale veiligheid van het SiVi Torhout verlenen steun waar nodig. “Naast een mogelijkheid om het nieuwe gebouw te bezoeken is er buiten ook een heus politiedorp waar de interne en externe partners hun diensten voorstellen”, aldus Michael Vanden Heede van de politiezone. “Er zijn demo’s, infostanden, bijzondere voertuigen, … De collega’s van de federale politie zullen met verschillende diensten aanwezig zijn. Luchtsteun met drone, de wegenpolitie met snelle interventievoertuigen, de scheepvaartpolitie met een boot, de cavalerie met politiepaarden, … Bij mooi weer en indien beschikbaar zal de heli van de federale politie fly-overs verzorgen.” Een tuimelwagen biedt de kans om te ervaren hoe het voelt als de wagen overkop gaat terwijl een rijsimulator dan weer laat merken hoe uw reactievermogen achteruit gaat bij middelengebruik achter het stuur. Ook de allerkleinsten kunnen actief deelnemen door een ritje mee te maken in de combi, zich eens te laten opsluiten in een cel, een helm openbare orde opzetten enz… Er zullen clowns rondlopen en er is een springkasteel aanwezig, …

Parkeren kan op de parkings van verschillende aanpalende bedrijven. Wie met de fiets komt, kan gebruik maken van de door stad Waregem voorziene fietsroute en kan de fiets op de grote fietsparking plaatsen. Daar is trouwens ook mogelijkheid om uw fiets gratis te laten labelen.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.