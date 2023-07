Natuurdomein Zavelput breidt fors uit en krijgt nieuwe paden en pontons

Opening eerste rolstoel­vrien­de­lij­ke wandeling in herinne­ring van aan kanker overleden Ellen Snoeck

In Machelen in zaterdagnamiddag de eerste rolstoelvriendelijke wandeling van Zulte ingewandeld. Die kwam er op initiatief van de adviesraad Personen met een Beperking in samenwerking met Guy Snoeck. Die laatste wandelde de route vaak met zijn dochter Ellen, die begin dit jaar overleed na een strijd van bijna negen jaar tegen kanker.