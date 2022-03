Nachtarbeiders Concordia Textiles even geëvacueerd na brand in afzuigkoker

De nachtarbeiders bij het textielbedrijf merkten donderdag rond 3.30 uur rookontwikkeling op. Ze twijfelden niet en sloegen alarm. De brandweer snelde meteen ter plaatse. Er was brand ontstaan in de veertig meter lange koker van de afzuiginstallatie. “Blijkbaar moet er ergens een slecht contact geweest zijn, waardoor stofdeeltjes vuur hebben gevat”, zegt financieel directeur Ignace De Sutter van Concordia Textiles.

Vooral op het dak was er redelijk wat rookontwikkeling en waren er ook vlammen. De brandweer was een tijdje bezig omdat de brand moeilijk bereikbaar was. Ze moesten in de buis op bepaalde plaatsen gaten maken. Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot enkele plaatsen in de buis. “Vandaag kunnen we gewoon opnieuw normaal werken.”