Naast werken aan op-en afritten E17 starten nu ook werken in de Deerlijkseweg: “Overlap was niet bedoeling, maar het kan niet meer anders”

Vrouwenvoetbal Super League Romy Camps vond snel haar draai bij KRC Genk Ladies: “We trekken met goed gevoel naar Aalst”

Na een interlandweek en een wedstrijdvrije week met twee oefenwedstrijden tegen Nederlandse topteams, is KRC Genk Ladies klaar om de competitie in de Super League te hervatten. De Genkse tegenstander heet Eendracht Aalst. De wedstrijd wordt zaterdagmiddag rechtstreeks op Eleven Sports uitgezonden. “Aalst is wel geen topper, maar ook tegen de zogenaamde kleintjes moeten we alert zijn”, waarschuwt de van Zulte Waregem overgekomen Romy Camps.

15 september