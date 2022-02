Naakte reus verlaat zijn vaste stek langs E17: “Het wordt de mascotte van onze keukenzaak”

Kortrijk / Roeselare / Waregem / Dadizele Van liefdesbo­men en -liederen tot een kunstzin­nig jongeren­fes­ti­val: vijf tips voor een romantisch en creatief weekend in Zuid-West-Vlaanderen

Valentijnsdag staat voor de deur en dat vertaalt zich uiteraard ook in de activiteiten voor het weekend van 12 en 13 februari. Of je het feest der geliefden nu wel of niet een warm hart toedraagt is eigenlijk bijzaak. Vast staat dat je je niet zal vervelen. Geniet in Kortrijk van een romantische zoektocht in de binnenstad, in Roeselare van een liefdesliederen door de eeuwen heen en wie geen meligheid wil kan in Dadizele deelnemen aan een deugddoende parkloop in een mooi decor.

11 februari