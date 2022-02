Naakte cycloop verlaat vaste stek langs E17 en gaat ‘reuzegoeie’ keukens promoten: “Eerst poetsbeurt, dan mee naar al onze beurzen”

De naakte reus maakte in 2000 deel uit van Over The Edges, het project waarmee wijlen kunstpaus Jan Hoet kunst buiten de museummuren wilde brengen. Heel Gent stond toen vol met kunstwerken, Cycloop was er één van. Na wat omzwervingen in loodsen en tuinen kocht kunstenaar en liefhebber Hervé Messiaen de reus in 2010 om voor zijn toenmalig heftruckbedrijf HM International te plaatsen.