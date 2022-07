Na uitvaart van vriend: snelheidsduivel met 1,68 promille raast voorbij aan de politie

De veertiger passeerde op 10 april ’s avonds op de Vijfsweg in Waregem tegen hoge snelheid langs een politiewagen. De agenten zetten onmiddellijk de achtervolging in. Op een bepaald moment moesten ze meer dan 120 kilometer per uur rijden om de veertiger bij te benen. Toen de man uiteindelijk aan de kant werd gezet, bleek dat hij 1,68 promille alcohol in het bloed had.