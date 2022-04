Na twee jaar afwezigheid organiseert KMV De Leiezonen theaterconcert ‘Happy! Hour!’

Waregem Shanaya (17) in finale Queen of the Models: “Ik wil onzekere mensen helpen, nadat ik zelf hard en fysiek gepest werd”

Shanaya Nuytten (17) uit Waregem is een van de 25 finalistes van Queen of the Models 2022. “Ik werd vroeger veel, heel hard en fysiek gepest. Ik kreeg slagen, ze gooiden mijn kleren weg tijdens de zwemles, ze maakten ongevraagd filmpjes en foto’s van mij om online te zetten… Ik wil na Queen of the Models een groep oprichten om vrijwillig mensen met onzekerheden te kunnen helpen.”

