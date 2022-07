Na twee afgelaste edities, is er eindelijk de 45ste editie van de Bilkhagefeesten: kubbtornooi is een van de nieuwigheden

Meetjesland/Deinze Van stoet met oude voertuigen tot swingen met Dorothee Vegas en Like Maarten: dit wordt het weekend in het Meetjes­land en regio Deinze

De examens zitten er nu voor zo goed als iedereen op, dus dit weekend kunnen veel mensen extra genieten. Zin om te avondmarkten in Aalter, te dansen in Maldegem of een stoet te zien in Zomergem? Deze en andere tips uit het Meetjesland en de regio rond Deinze vind je hier.

24 juni