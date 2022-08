Na renovatie van anderhalf jaar is Het Pand opnieuw open: “het kloppend hart van ons winkelcentrum”

Volledig scherm Opening Het Pand. Buurtbewoonster José Vanhaeren schoot meteen uit de startblokken voor een bezoekje aan de Albert Heyn © Henk Deleu

Tot laat gisterenavond zag je hier en daar nog handelaars naarstig in de weer om de laatste details af te werken, maar het is gelukt. Vanmorgen kon Het Pand feestelijk geopend worden, en konden de 31 handelszaken eindelijk hun deuren openen. Buurtbewoonster José Vanhaeren schoot meteen uit de startblokken voor een bezoekje aan de Albert Heyn. “Ik heb de werken van dichtbij kunnen volgen, aangezien ik vlakbij woon. Ik was dan ook heel nieuwsgierig naar het resultaat. Het is evht heel erg geslaagd. Ook de Albert Heyn hier zelf is dik in orde, een mooie, propere winkel. Ik ga hier vaker langskomen.”

Volledig scherm “Mensen waren echt wel nieuwsgierig”, zegt Isabelle Belaen van kinderkledij- en kinderschoenenzaak Saar en Sander. haar dochter Amandine mocht mee op de foto. © Henk Deleu

“Mensen waren echt wel nieuwsgierig”, zegt Isabelle Belaen van kinderkledij- en kinderschoenenzaak Saar en Sander. “Gisterenavond kwamen er zelfs al klanten even piepen, maar we konden nog niets verkopen. Vandaag is echt pas de eerste dag. Ik heb een tijdelijke winkel gehad in de Stormestraat. Dat was goed voor even, maar niet voor de lange termijn. Hier heb ik opnieuw een mooie, lange etalage. En ik ben ook heel tevreden over de nieuwe look van de zaak. Superblij ben ik zelf dat ik terug ben.”

Volledig scherm “Ik ben heel blij met hoe onze winkel eruit ziet”, zegt Sophie Peers van Koudenboetiek Filou. Haar toog in de blikvanger in de winkel. © Henk Deleu

Aan de overkant horen we hetzelfde enthousiasme. “Ik ben heel blij met hoe onze winkel eruit ziet”, zegt Sophie Peers van Koudenboetiek Filou. “En eigenlijk ziet Het Pand er op zijn geheel heel mooi uit. Een shoppingcentrum in open lucht is al uniek, en nu is het opnieuw weer modern. We zijn héél blij met het resultaat: het is echt een topdag.”

Volledig scherm Mario Dhondt met Lili Deprez die de winkel zal uitbaten. © Henk Deleu

Mario Dhondt is met zijn Disney-, bloemen- en decoratiewinkel Kameleon The Happy Store een nieuwe handelaar in Het Pand. “Ik heb me laten overtuigen om naast mijn anders winkels in Kortrijk ook hier een winkel te openen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Het Pand veel volk op de been zal brengen.”

Volledig scherm Aan de Rituals stond er zowaar een wachtrij © Henk Deleu

Aan de Rituals stond er zowaar een wachtrij. “De 25 eerste mensen die iets kopen krijgen een goodiebag, dus daarom staan we hier aan te schuiven”, zeggen Sara D’heedene en Manau Debrouwere. “We kwamen vroeger wel nu en dan eens naar Het Pand. Tof dat het na anderhalf jaar terug open is. En het resultaat is wel mooi, eigenlijk.”

Volledig scherm Sara D’heedene en Manau Debrouwere. © Henk Deleu

“Dit is een grootse dag voor Waregem”, zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V). “Naast de opening van de Zuidboulevard vijf jaar geleden is dit een tweede belangrijk deel van onze stadskern die vernieuwd werd. De renovatie van het pand is de grootste en belangrijkste investering van deze legislatuur.”

Volledig scherm Opening Het Pand © Henk Deleu

Na 45 jaar was Het Pand aan een grondige renovatie toe. “Het Pand is opnieuw het kloppend hart van ons winkelcentrum, dat Waregem méé tot winkelstad maakt. We hopen dat vele bezoekers hier naar de handels- en horecazaken zullen komen, en zijn ervan overtuigd dat Het Pand een positieve invloed zal hebben op de rest van het centrum.”

Volledig scherm Opening Het Pand © Henk Deleu

Heel veel steden en gemeenten hebben te kampen met leegstand, maar Het Pand is alvast volledig ingevuld. “Met 31 unieke handelszaken, naast het stadhuis en het postkantoor, kunnen we hier Het Pand openen met een volledige bezetting. Het Pand biedt een mix van handelszaken van gedreven zelfstandigen en aantrekkelijke vestigingen van grotere ketens. Het Pand is zeker je bezoekje waard.”

Volledig scherm Opening Het Pand © Henk Deleu

Dit weekend is dat bezoek nog net iets bruisender dan tijdens de rest van het jaar, want er is een feestelijk openingsweekend gepland. Doorlopend kan je een film belijken over de historiek van Het Pand in de Schakelbox. Vandaag is er de hele dag animatie voorzien, maar vooral vanavond wordt top, met een eighties-volksfeest op de Markt met dj’s, dansacts en luchtacrobatie om 21 uur.

Volledig scherm Opening Het Pand © Henk Deleu

Morgen zorgen internationale toppers uit het straattheater voor animo, en een Skywatch neemt je mee tot op 50 meter hoogte. Zondag is er een winkelnamiddag, met een modeshow van de organisatie achter Miss België. Ook de straattheateracts zijn dan opnieuw van de partij. Het complete programma kan je bekijken op www.hetpandwaregem.be/nieuws.

Volledig scherm Opening Het Pand © Henk Deleu

