Na politiezone Vlas: nu ook kader bij collega’s van Mira volledig volzet

“Rekrutering is een belangrijk onderdeel van moderne bedrijfsvoering en dat is bij ons niet anders”, zegt Bert Pollet, woordvoerder van de politiezone Mira. “Daarom hebben we de voorbije tijd extra aandacht besteed aan het sensibiliseren, motiveren en begeleiden van potentiële kandidaten. Ook zijn we actief gaan rekruteren in scholen, organiseerden we info-avonden en namen we deel aan de Open Bedrijvendag. De recente investeringen die werden gedaan in infrastructuur en middelen dragen zeker ook bij om ons te profileren als een moderne en aantrekkelijke werkgever met aandacht voor het familiale karakter van de werkomgeving. En wie bij ons aan de slag gaat, wordt goed opgevangen. De groep van personeelsleden die bij de politiezone Mira nieuwe rekruten begeleiden, werd uitgebreid.” De politiezone Mira telt 147 operationele medewerkers, waaronder 108 inspecteurs. De 9 inspecteurs die nu benoemd zijn, komen effectief in dienst van zodra ze hun opleiding aan de politieschool hebben afgewerkt.