Na 2 veroordelingen opnieuw 2,94 promille bij ongeval in Waregem: “Na opname helemaal alcoholvrij”

voetbal jupiler pro league Mbaye Leye wil Zulte Waregem zien opstaan in derby vanavond: “Hét mirakel van het seizoen realiseren”

Geen Vormer, Brüls of Rommens vanavond, maar toch blijft Mbaye Leye geloven dat Zulte Waregem in de derby tegen KV Kortrijk kans maakt om de kloof met de veilige plaatsen 14 en 15 in de rangschikking te verkleinen. Wie dat zullen moeten doen, vernemen we pas vanavond. “Ik laat niet in mijn kaarten kijken, al besef ik dat ze ook bij de tegenstander wel weten dat er geen duizend oplossingen zijn”, zegt Leye. “Maar ik hoop vooral dat de fans hun rol zullen spelen.”