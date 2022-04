Na 12 jaar als mecanicien, belandt Inneke bij haar grote liefde: fietsen

Kortrijk/Harelbeke/Kuurne Vaxpo sluit na 253.896 prikken, maar 1 op 4 kinderen volledig gevacci­neerd

Vaxpo voor Kortrijk, Harelbeke en Kuurne sluit tijdelijk. Na een laatste openingsdag op 19 april, om een groep mensen nog de kans te geven om hun vaccinatieschema te voltooien. Vaxpo, ingericht in de Budafabriek in Kortrijk, gaat daarna zeker tot eind augustus in waakstand. Er zijn al 253.896 prikken gezet. Opvallend bij de jeugd: maar één op vier kinderen is volledig gevaccineerd.

