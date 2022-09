Moeder en dochter zoeken overnemer voor Pop en Punch, mama Dominique baatte 35 jaar haar winkel in de Stormestraat uit

waregemMoeder en dochter Dominique Maenhout en Camille Rogiers stoppen met hun kledingwinkels Punch en Pop in de Stormestraat in Waregem. Camille stopt na 6 jaar met haar conceptstore Pop, Dominique stond maar liefst 35 jaar achter de toonbank van Punch. “Mama heeft altijd gezegd dat ze op haar 60ste wil stoppen, en alleen wil ik de beide winkels niet doen”, zegt Camille.

Met Dominique verdwijnt een vaste waarde uit het Stormestraatbeeld. Als prille twintiger startte ze 35 jaar geleden kledingwinkel Punch op. “Het pand was van mijn ouders, en de zaakvoerders van de jeanswinkel die er tot dan toe gevestigd was, hielden er mee op”, vertelt ze. “Ik ben met heel veel enthousiasme met een eigen kledingzaak begonnen. Een topbeslissing, want ik ben nooit een dag tegen mijn zin gaan werken. Evident was het niet, ik had drie kinderen en een drukbezette echtgenoot, maar ik mag fier zijn op wat ik heb gerealiseerd, vind ik.”

Conceptstore

Zes jaar geleden trad dochter Camille in haar voetsporen, en ze opende in het pand ernaast conceptstore Pop. Naast kledij vind je er ook hebbedingetjes en trendy spullen. “We hadden er graag één winkel van gemaakt, maar met een galerij in het midden, ging dat niet”, zegt Camille. “Maar hoewel het twee aparte zaken zijn, vormen ze wel een mooi geheel. Mijn mama heeft vooral de Belgische merken, en haar kledij is iets klassieker. Bij mij in Pop vind je vooral buitenlandse merken. We hebben elk ons eigen cliënteel, maar heel veel van onze klanten lopen de andere winkel ook nog eens binnen voor ze naar huis gaan.”

Voor Dominique is het altijd een uitgemaakte zaak geweest: op haar 60ste zou ze stoppen met de winkel. “Ik moet trouw blijven aan de belofte die mezelf al zolang geleden heb gemaakt”, zegt Dominique. “Ik heb het al die tijd héél graag gedaan, en ik ga het enorm hard missen. Maar er is nog een leven ná Punch. Ik ben al enkele vrienden verloren, die niet meer kunnen genieten van ‘later’. Dat mag me niet overkomen.” Nu die mijlpaal eraan komt -Dominique wordt in april volgend jaar 60- nadert ook haar afscheid van de modewereld.

Uitdagingen

Dat ze ooit de zaak zou overnemen van haar mama, was iets waar Camille zeker al over had nagedacht. “Maar ik zag dat eigenlijk steeds minder zitten. Ik doe dit graag, en heb genoten van de voorbije zes jaar, maar het is niet iets wat ik de rest van mijn leven zou willen doen. Met de gedachte dat ik wellicht nog andere uitdagingen zal willen aangaan, was de beslissing genomen. Ik wilde niet de beide winkels doen, en alleen doorgaan zonder mama, dat wilde ik ook liever niet.”

De beide winkels worden dus overgelaten. “Pop en Punch zijn financieel gezond, en we hebben voor allebei een mooi klantenbestand opgebouwd. Wie graag een eigen kledingzaak wil, kan hier meteen goed gelanceerd starten. Wij willen zelfs nog een tijdje meewerken om de nieuwe zaakvoerders op weg te helpen. Want zelf zien we hetgeen we opgebouwd hebben, niet verloren gaan.” De zaken sluiten ten laatste in april dus, tenzij een overnemer wordt gevonden.

