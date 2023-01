Minuut stilte op alle rugbywedstrijden bij de U16 voor Daan (14)

Het plotse overlijden van Daan is bij de sportclubs waar hij lid van was ook bijzonder hard aangekomen. Daan was lid van bij de boksclub Siam Gym in Zwevegem, maar ook bij de rugbyclub Waereghem. “Hij was sinds zo’n 3 jaar lid bij onze club”, vertelt voorzitter Tom Caes. “Daan was heel geliefd bij ons. We vinden het intriest dat hij buiten onze rugbyclub niet overal dezelfde vriendschap en waardering zou gekregen hebben.” Daan was bij de rugbyclub actief bij de U16. Rugby Vlaanderen heeft nu beslist om komend weekend bij alle rugbymatchen van de U16 één minuut stilte te houden voor Daan. “Zelf hebben we vorige week de deuren open gezet voor iedereen die nood had om samen te komen en te praten. Ook zondag, de dag na de uitvaart zijn we samengekomen om te rouwen op de club.”