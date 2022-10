Minaraad organiseert klimaattafel

“Klimaatverandering in al zijn vormen is vandaag niet meer weg te slaan uit onze media”, zegt Ellen Speecke. “Het lijkt een ‘ver van je bed’- show, waar je niets tegen kan doen. En toch: ook als burger kan je je steentje bijdragen. Misschien heb jij wel een fantastisch klimaatidee dat we in Waregem of in je directe omgeving kunnen toepassen. Ken je plekjes die we nog kunnen bebossen of groener maken? Misschien heb je nog tips voor onze fietsinfrastructuur en/of mobiliteit? Of zijn er daken die we kunnen gebruiken voor zonne-energie?”