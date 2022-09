Mildere straf voor zus (62) na jarenlange opsluiting broer in eigen slaapkamer in Waregem

WaregemDe 62-jarige vrouw uit Waregem die haar eigen broer drie jaar lang in zijn eigen slaapkamer opsloot, heeft van het Gentse hof van beroep een mildere straf gekregen. In eerste aanleg kreeg ze 10 maanden voorwaardelijke celstraf, in beroep is dat herleid tot 6 maanden. Ze mag wel nog altijd geen contact meer met haar broer opnemen en moet zich verder laten begeleiden voor haar psychische problemen.

Een kamertje van 2,5 op 3 meter, met een bed, een nachtkastje en een mobiel toilet. Dat was drie jaar de leefwereld van Kurt Ducatteeuw (59). In zijn woning in de wijk Torenhof in Waregem werd hij opgesloten door zijn eigen zus. Ongeveer 6 jaar geleden trok Kurts zus samen met haar zoon in bij haar broer. Hij woonde alleen in een sociale woning en zij moest haar woning verlaten. “Ze zat in een noodsituatie en ik liet haar bij me intrekken, ook al was onze verstandhouding niet goed en had ik het niet graag”, vertelt Kurt. Toch verliepen de eerste maanden aanvankelijk nog normaal.

Maar plots begon ze me te beschuldigen van pedofilie. Ik zou lid zijn van een sekte en had als portier van die sekte oogluikend toegestaan dat haar toen 5-jarige zoon werd verkracht”, gaat Kurt verder. “Ook zou ik geprobeerd hebben haar te vergiftigen. Leugens en verzinsels natuurlijk, maar ze leek wel bezeten. Het kwam zover dat ik niet meer vrij in mijn eigen woning mocht rondlopen. Samen met haar zoon installeerde ze een slot op mijn slaapkamerdeur. Als ze uit werken was, sloot ze de deur en moest ik blijven zitten. Af en toe mocht ik eens naar buiten om boodschappen te doen, meer niet.”

Volledig scherm WAREGEM: Kurt voelt zich goed op zijn eentje in zijn huisje in Waregem. © LSI

Bang

“Eten en drinken bracht ze me op de kamer, mijn behoefte moest ik doen op een mobiel toilet, me wassen mocht ik één keer per week. Zij en haar zoon spoten me nat met koud water, zeepten me in en spoelden me opnieuw met koud water af. Ze verscheurde mijn rijbewijs, gooide mijn gsm kapot en nam mijn bankkaart af. Dat was eigenlijk geen leven, maar ik liet begaan, vooral uit schrik voor haar zoon. Hij was groter en krachtiger dan ik en kon boksen... Ik hield me vooral bezig met lezen en keek naar de foto’s van mijn reis langs Route 66 in Amerika in 2003. Ik hield vroeger van reizen en was al in Portugal, Duitsland, Frankrijk, Turkije, Kreta, en Italië. Volgens mijn zus verkwanselde ik al mijn geld aan die reizen.” Kurt vond het moeilijk om voor zichzelf op te komen, hij kreeg eerder ook al psychiatrische begeleiding. Een ruime kennissenkring, waar hij met eventuele problemen terechtkon, had hij niet. Zijn ouders en een andere zus waren al overleden.

In het voorjaar van 2021 escaleerde de situatie pas helemaal. “De laatste drie weken kreeg ik hoogstens nog enkele boterhammen met choco en twee flesjes water per dag”, schetst Kurt. “Mijn kamer mocht ik helemaal niet meer uit.” Dat was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Op zondag 21 maart, toen hij alleen thuis was, ontsnapte hij via zijn raam door enkele lakens aan elkaar te knopen. “Via een plat afdak raakte ik op de achterkoer en via de achterdeur liep ik weer naar binnen. Zo kon ik de sleutel van mijn deur nemen.”

Bij terugkomst merkten zijn zus en haar zoon de ontsnapping op. “Ik kreeg het lantaarntje van mijn slaapkamer tegen mijn hoofd geslagen als straf”, vervolgt Kurt. “Ik besloot toen wat kledij in een zak te verzamelen en me voor te bereiden op mijn definitieve ontsnapping. De volgende dag stormde ik weg toen mijn zus de slaapkamerdeur ontgrendelde om iets te brengen.” Kurt liep naar zijn huisarts en belandde in een verwaarloosde toestand in het ziekenhuis, waar de politie zijn hallucinante verhaal optekende.

Volledig scherm De wijk Torenhof in Waregem waar de taferelen zich afspeelden. © LSI

Contactverbod

Na een verblijf van 25 dagen in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, om te bekomen van de traumatische gebeurtenissen, mocht Kurt naar zijn woning terugkeren. De politie had zijn zus en haar zoon ondertussen verhoord en hen verboden om nog terug te keren naar de woning of contact op te nemen. In oktober 2021 kreeg de zus een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en moest ze zich aan enkele voorwaarden houden. Dat vonden zij en haar advocaat Bram Elyn te zwaar waardoor ze in beroep gingen. Omwille van haar blanco strafregister en het feit dat ze altijd haar voorwaarden correct naleefde, besliste het hof van beroep iets milder te oordelen. Broer Kurt krijgt geen 5.000 maar 2.500 euro morele schadevergoeding.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.