MIJN STAD. Piet De Vos, belleman van Waregem: “Op mijn terras kom ik tot rust, maar ook in park Baron Casier vind je me vaak terug”

Kaderfa­briek Deknudt Frames viert 100ste verjaardag: “Van Ava tot Molecule of een project op maat: onze kaders hangen overal”

Kaderbedrijf Deknudt Frames in Deerlijk is dit jaar een eeuw oud. In 1923 besloot fotograaf Aloïs Deknudt zich te specialiseren in lijsten voor zijn foto’s. 100 jaar later hebben zijn kleinzoons Bruno en Thijs zo’n 400.000 kaders in voorraad, in elke kleur, afwerking en afmeting die je kan bedenken. Het is geen eenvoudige markt, maar de broers vertellen ons graag hoe het bedrijf de oorlog doorstond, hoe ze het verschil proberen te maken, én hoe ze hun verjaardag vieren.