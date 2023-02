Met De Gouden Hopper krijgt Markt in Waregem een nieuwe brasserie

Stephanie baatte in het verleden een horecazaak uit in Kortrijk, maar door omstandigheden, start ze nu een nieuw verhaal in Waregem. “Toen we dit pand zagen, waren we meteen verkocht. De ligging, pal in het centrum van Waregem, is ook ideaal. We zien het helemaal zitten.” De Gouden Hopper huist in het voormalige pand van Café Brasserie. Aan het interieur werd niet veel gewijzigd, dus wie er al eens kwam, zal het er wellicht nog herkennen. “Het concept zelf wordt wel iets anders dan wat het was. Onze kaart is bijvoorbeeld al veel uitgebreider.”