Meer dan 300 foto’s met kinderporno op laptop 32-jarige man: 12 maanden cel

Het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte kinderen onderschepte dat de man op 11 april vorig jaar vier foto’s met kinderporno had verstuurd. Zij speelden die info door naar de politie dat aan de hand van het IP-adres op het adres van de man terecht kwam. Eerst werd vermoed dat het om de vader van de man ging, maar de zoon zei meteen dat ze bij hem moesten zijn. De man had over de jaren heen meer dan 300 foto’s verzameld met kinderporno. Hij had ze allemaal in verschillende mapjes opgeslagen en gebruikte de foto’s om zichzelf te bevredigen. Naast de celstraf met uitstel is hij ook veroordeeld tot een boete van 4.000 euro waarvan 800 euro effectief.