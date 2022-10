Medewerkster drankencentrale steelt 137.000 euro door gesjoemel met terugbetalingen voor leeggoed

Zulte Ex-werknemers willen oude fabrieks­naam op bewaarde schoor­steen: “L’ANAC was ons leven, het zou een mooi eerbetoon zijn”

De vroegere Wolspinnerij van Zulte is bijna volledig afgebroken, maar de fabriek is nog lang niet vergeten. Ex-werknemers spreken nog steeds over ‘L’ANAC’, de eerste naam van de fabriek, en zij zouden deze naam graag op de schoorsteen geschilderd zien. “Het is uit pure nostalgie, maar die letters zouden een mooie herinnering zijn voor vele mensen”, zegt Rony Meirlaen.

