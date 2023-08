Mazoutspoor strekt zich uit over enkele kilometer: brandweer moet de baan op

Werkgever haalt trouwe werkneem­ster zélf op aan Gardameer nadat haar auto vernield werd: “Ik ga komende donderdag met nóg meer zin terug werken”

De titel van Werkgever van het jaar? Tom Flo, zaakvoerder van Aquagroup in Waregem, mag alvast zijn kandidatuur stellen. Caroline Dedoelder, een van zijn werknemers, zat samen met haar gezin vast in Italië nadat het noodweer daar hun auto had vernield. Tom Flo huurde zonder twijfelen een busje om Caroline, haar man en drie kinderen op te halen.