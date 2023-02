Man steelt auto, mept weerloze kerel in elkaar en gooit fles wodka op auto omdat bestuurder weigert hem naar huis te voeren en riskeert nu fikse celstraf

Jens P. (27) uit Waregem ging in april 2019 aan het stelen in het filiaal van Dreamland in Kuurne. Uit de handtas van een dame stal hij een gsm die hij nadien doorverkocht. In september 2021 ging hij ervandoor met de Peugeot van een vriendin nadat ze in haar woning in slaap was gevallen. Nadat ze aangifte deed bij de politie belde hij hen ook zelf op. “Hij zei dat hij de auto niet had gestolen, maar wist hen wel te zeggen waar de auto stond en waar ze de sleutels konden vinden”, zegt het Openbaar Ministerie. “Dat bleek ook te kloppen.” Op 9 februari vorig jaar viel hij samen met een kompaan rond middernacht een man lastig aan een bankautomaat in Wevelgem. Ze herkenden hem als politieman die op dat moment niet aan het werk was. Ze eisten dat hij hen naar huis zou brengen, wat de man weigerde. Daarna stampten ze een deuk in zijn auto en gooide Jens P. een fles wodka tegen zijn auto toen hij wegreed. Op oudejaarsavond tenslotte had hij een afspraak om drugs te kopen in Izegem. Het slachtoffer, dat hij nog kende van in de ontwenningskliniek in Menen, kreeg meteen enkele rake klappen. Hij ging er uiteindelijk vandoor met de drugs, portefeuille, iPhone en 250 euro cash geld. Hij riskeert nu in totaal één jaar en drie maanden cel. Vonnis op 22 maart.